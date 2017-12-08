Juncker: Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlandı

- Reuters İngilter Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker

İngilter Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci (Brexit) müzakerelerinin birinci aşamasında yeterli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Juncker İngiltere ile AB sonrası sürecin nasıl işleyeceğine dair müzakerelere geçilebileceğini belirtti.

Ayrılmanın ana hatlarını çizen tarafların bundan sonra ticaret, geçiş sürecinin nasıl işleyeceği ve ayrılık sonrası sürece dair müzakerelere geçmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May anlaşma açıklamasını yapmak üzere, bu sabah erken saatlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti. Juncker de anlaşmanın karşılıklı tavizlerin sonucu olduğunu belirtti.

May de "Bu noktaya gelmek için iki taraf da bazı şeylerden feragat edip, bazılarını kabul etmek zorunda kaldı" dedi.

Resmi anlaşmanın 14 Aralık'ta yapıcal AB Liderler Zirvesi'nde onaylanması bekleniyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ise daha tedbirli konuştu ve "en zor engelin hâlâ aşılmamış" olduğunu söyledi.

Tusk "Hepimiz ayrılığın zor olduğunu biliyoruz ama ayrılıp yeni bir ilişki kurabilmek daha da zor" dedi.

- BBC

Geçiş sürecinin yaklaşık 2 yıl sürmesi bekleniyor. Bu süre içinde İngiltere Gümrük Birliği'nde ve Ortak Pazar'da yer almaya devam edecek ancak AB kurumlarında yer almayacak ve oy hakkı da bulunmayacak. Buna rağmen AB kanunlarına tabi kalacak.

İngiltere'nn AB'den çıkış sürecinin 30 Mart 2019'da tamamlanması bekleniyor.

İrlanda - Kuzey İrlanda sınırı

İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda arasındaki sınırın Brexit sonrası nasıl işleyeceği, sürecin zor konularından. Avrupa Komisyonu, gece boyunca süren görüşmelerde İrlanda sınırıyla ilgili çıkmazın da aşıldığını belirtti.

Dün gece varılan anlaşmayla May, İngiltere ve İrlanda arasında fiziki bir sınır olmayacağını ve Hayırlı Cuma Anlaşması'nın (Belfast Anlaşması) korunacağını belirtti.

İrlanda Dışişlieri Bakanı Simon Coveney de son anlaşmanın sonucunun "İrlanda adasındaki herkes için çok iyi" olduğunu açıkladı.

Kuzey İrlanda doğumluların Avrupa Birliği vatandaşı kalabileceğine de karar verildi.

İngiltere'deki AB vatandaşlarının statüsü

İngiltere'de çalışıp yaşayan Avrupa Birliği vatandaşlarının durumunun ne olacağı Brexit sürecinin önemli başlıklarından.

Theresa May varılacak anlaşmanın İngiltere'deki 3 milyon AB vatandaşının haklarını garanti altına alacağını söyledi, "Hakları İngiltere yasalarında tanınıp, İngiliz mahkemelerinde uygulanacak" dedi.

Juncker de AB'de yaşayan İngiltere vatandaşlarının dayanı haklara sahip olmaya devam edeceğini, "idari işlerin"kolay ve ucuz olacağını söyledi.

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