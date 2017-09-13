AB'den bir Türkiye açıklaması daha!

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB 'nin durumu ve geleceği hakkında yıllık konuşmasını yaptı.

Juncker, "Türk halkına her zaman el uzatmaya hazırız. Fakat Türkiye yönetimi, üyelik müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması için zeminler oluşturuyor gibi görünüyor ve kendini AB'den uzaklaştırıyor." dedi.

Juncker, "Rüzgar Avrupa'nın yelkenlerine geri döndü ve şimdi bir fırsat penceresi var." derken, "AB'nin, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticaret görüşmelerini başlaması gerektiğini" söyledi.

Otomobil şirketlerinin yaptığı hilelerin kendisini şok ettiğini söyleyen Juncker, gelecekte üretilen araçların temiz olmasını istedi.

Göçmen kriziyle ilgili de konuşan Juncker, İtalya'yı göçmen krizindeki tavrından dolayı kutlayarak, "İtalya Avrupa'nın onurunu kurtardı" dedi.

Komisyonu Başkanı, " Libya'daki göçmenlerin skandal durumu için AB'nin çalışacağını belirtirken, " AB'nin yeni göçmen politikası hakkında bu ay sonunda öneride bulunacağını" söyledi. Ayrıca Juncker, "Mülteci korumasından yararlanamayan göçmenleri geri göndermek için harekete geçmeliyiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...