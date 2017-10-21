7 kişilik Londra grubu Jungle, funk, pop, disko ve soul öğeler taşıyan şarkılarıyla 27 Ekim’de vereceği konserle İstanbul'da olacak. Müziğin akustik tarafı en az elektronik tarafı kadar önemlidir diyen Jungle, konser öncesi sorularımızı yanıtladı. Harvest Festival’e bu yıl Jungle’ın yanı sıra Kovacs, Max The Sax, Flört, Sattas, The Ringo Jets, Palmiyeler ve Alpman Bahçe geliyor. Dans etmeye şimdiden hazır olun... HT Cumartesi'nden Serdar Yazıcı'nın haberi...

Şarkılarınızda funk, pop, disco ve soul etkileri duyuyoruz. İnsanlar şarkılarınız eşliğinde dans ettiğinde ne hissediyorsunuz?

Bizim yaptığımız müzik aslında eski bir akımı yeniden canlandırıyor. Müziğin akustik tarafı en az elektronik tarafı kadar önemli ve bu funk/soul hissini verebilmemiz için de oldukça kritik bir yeri var. Müziğin bu denli iyi karşılanması bizi mutlu ediyor.

Sahnede çalmak yerine seyircilerin arasında dans ediyor olmak ister miydiniz?

Elbette! Aslında müziğimizi tamamen elektronik olarak tutup sahneye iki kişi sadece dizüstü bilgisayarlarımız ile çıksak yalnızca oynat tuşuna basıp aşağı iner ve bunu yapabilirdik.

Platoon adlı şarkınızın klibinde dansçı B-Girl Terra çok ilgi topladı. Onu ileride başka kliplerde de görecek miyiz?

B-Girl Terra gerçekten de Platoon’u özel kılan şeylerden biriydi. Ellen DeGeneres’in talk show’una çıktığında ona büyüyünce ne olmak istediğini sordular ve o da bir denizkızı olmak istediğini söyledi. İleride hazırlayacağımız kliplerden birinde bir denizkızına ihtiyacımız olursa neden olmasın.

En çok hangi sanatçılardan ilham aldınız?

Biz odalarımızda dizüstü bilgisayarlarımız ile müzik yaparken organik bir şekilde soul ve funk tarzına ulaşmış bulduk kendimizi. Bizi daha sonraları pek çok 80’ler soul/funk gruplarına benzettiler ve onlardan çok fazla ilham aldığımızı söylediler. Ancak bizi bu gruplara benzettikleri gün aslında bizim de o gruplarla ilk tanıştığımız gündü. Yine de David Bowie ve Gorillaz’dan büyük oranda ilham aldığımızı söyleyebilirim. Bir de komik gelecek ama, bilgisayar oyunu Grand Theft Auto da bizim için büyük bir ilham kaynağıydı...

Yakın zamanda yeni bir albüm projeniz olacak mı?

Şimdilik adını açıklayabileceğimiz bir projeden söz edemeyeceğim. Ancak 2015’ten bu yana yeni bir şey çıkarmadık, sanırım artık vakti geldi.