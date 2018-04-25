Junior - Atletico Nacional maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Apertura heyecanı devam ediyor. Junior, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Atletico Nacional takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Junior 25 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Atletico Nacional 34 puanda ve 1. sırada. Junior, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Nacional, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 495 kodlu maçı oynayanlar; Junior galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Atletico Nacional galibiyet oranı 2.70.

Junior son hafta oynanan Deportivo Pasto maçında 1-0 kazandı.

Atletico Nacional ise Medellin karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Junior, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 5 gol yedi.

Atletico Nacional, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Nacional 8 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.