Junior - Medellin maç önü

Kolombiya Primera A Apertura Çeyrek Final maçında Junior ile Medellin, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Ev sahibi Junior, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Medellin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 586 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Junior kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Medellin sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Junior son haftadaki Medellin müsabasında 2-1 kazandı.

Medellin ise Junior maçında 2-1 yenildi.