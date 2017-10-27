Junkrat, Heroes of the Storm dünyasında

Overwatch’un kötü çocuğu Jamison Fawkes, nam-ı diğer Junkrat şimdi de Heroes of the Storm dünyasına kaos saçmaya geliyor. Bütün yetenekleri alan etkili olmasına karşın hedef tutturması oldukça zor yeni karakterin oynanışı oldukça eğlenceli! Çöplük faresi anlamına gelen lakabıyla dikkat çıkan Junkrat’in Overwatch’tan Hots’a nasıl aktarıldığına ve yeteneklerine bir göz atalım. HT Cumartesi'nden Asım Öner'in haberi...

Yetenekler

Total Mayhem (Pasif): Junkrat öldükten sonra bile etrafını patlatıyor! ‘Total Mayhem’ yeteneği Junkrat’in ölümünden sonra etrafına beş adet patlayıcı bomba düşürmesini sağlıyor.

Frag Launcher (Q): 4 bomba atma yeteneğiniz. Yerde sekerek ilerleyen bombalarınızın menzili oldukça yüksek, duvarlardan da sekebiliyorlar. İşin zor kısmı tam olarak bir nişan alma özelliğinizin olmaması. Concussion Mine (W): İstediğiniz bölgeye bırakacağınız mayın, patlatınca düşmanları uzağa fırlatıyor. Bombayı koyduktan sonra pasif yeteneğiniz (D) ile bombayı patlatabiliyorsunuz. Steel Trap (E): Attığınız noktaya 2 saniye süreyle bir bubi tuzağı kurmanızı sağlar. Tuzağa takılan düşmanlar oldukları yerde iki saniye boyunca sabitlenirler. Bu sırada hasar gücü yüksek yeteneklerinizle saldırabilirsiniz.

HEROIC YETENEKLER

Rip-Tire (R1): Rip-Tire, patlayıcı bir tekeri düşmanlarınızın üzerine fırlatmanızı sağlıyor. Gideceği yönü kontrol edebildiğiniz teker yakınındaki düşmanlara daha çok hasar veriyor ve patladığında onları itiyor. Ancak tekeri kontrol ederken Junkrat’in güvenli bir mesafede olduğuna dikkat edin.

Rocket Ride (R2): Rocket Ride ile, Junkrat’in bir rokete atlayıp düşmanlarınızın üzerinde patlayabilirsiniz. Rip-Tire’dan normalde daha fazla hasar veriyor üstüne bir de pasif yeteneğiniz ‘Total Mayhem’in bombalarının aktif hale gelmesini sağlıyor. Özellikle sersemletici etki altındaki düşmanlarınızı haritadan silmek için ideal yetenek! Ayrıca patlama etkisi bittikten sonra, merkezde roketinizin üzerinde canlanacaksınız.