Nature Astronomy Dergisi’nde yayınlanan araştırma, Europa’da herhangi yeni bir inceleme yapmazken, Galileo uzay aracının 20 yılı aşkın süre boyunca gönderdiği verilere odaklandı.

Galileo keşif aracı, 1997 yılında Europa’yı en yakın mesafeden incelemişti. O zamanlar garip olarak yorumlanan bir verinin aslında Galileo’nun gezegendeki bir gayzerin üzerinden geçmesi nedeniyle oluştuğu iddia ediliyor.

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Europa’nın yüzeyi buzla kaplı ve bu açıdan bakıldığında hayata elverişli görünmüyor. Ancak gezegenin buz kaplı yüzeyinde sayısız büyük çatlak var ve bilim insanları bunun altında bir okyanus yattığına inanıyor.

NASA, gelişen teknoloji sayesinde söz konusu su sızıntılarını Dünya’ya ya da uzay istasyonlarına getirilmesine gerek kalmadan tek bir araçla çözebiliyor. Gayzerlerde yapılacak kazılarla, Europa’da yaşam başlangıcı olup olmadığı anlaşılabilecek.

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