Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın bu skoru hak etmediğini söyleyen Heynckes, "Dün de bahsettim. Beşiktaş zaten çok iyi bir takım ve 5-0'ı hak eden bir takım kesinlikle değil. Soyunma odasına 1-0 önde girince avantajı yakaladık, ikinci yarısında da açıldı. İstanbul'daki maçta da kendimiz gibi oynayacağız, hücum futbolu yapacağız. Elimizden geleni orada da yapacağız. Elimde birçok hücum opsiyonu var ve bu beni sevindiriyor." ifadelerini kullandı.