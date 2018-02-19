Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile yapacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Heynckes'in açıklamaları şöyle:

"Bizim için burada bulunmak çok özel. Herkes başarıyı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük takımlar var, Avrupa'da çok büyük takımlar var. Bazılarının da kendini çok güçlendirdiğini görüyoruz. Favori çemberinin gerildiğini söyleyebilirim. Barcelona, Real Madrid, PSG... Bunların hepsini görmek lazım. Biz kendi geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kulüptür. Her rakip sizin yolunuza taş koyabilir. "

" ŞENOL GÜNEŞ FAKTÖRÜ ÇOK BÜYÜK"

"Beşiktaş'ı çektiğimizde basında bu iyi bir kura dendi. 1 hafta önceden rakibime çalışırım. Beşiktaş'ın İspanya, Hollanda Ligi'nde oynamış, uluslararası oyuncuları var. Tecrübe ile dolu bir takım. Benim anlayamadığım konu, Beşiktaş'ın bugüne kadar nasıl son 16'ya kalmadığı. Antrenörleri çok tecrübeli bir antrenör. Takımı beraber tutmayı, fit tutmayı bilen, çok iyi futbol oynatan, defans konusunda sağlam duran bir takım. Bunu iltifat için söylemiyorum, bu takım futbol oynayabilen bir takım. Beşiktaş'ın burada olması şans değil. Deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan bir takım. Ben de bunları futbolcularıma anlattım ve söylemeye çalıştım."

"Beşiktaş oynamaya, aktif olmaya çalışan bir takım. Elimizden geldiğince onlara baskı uygulamaya çalışacağız. Onlar saklanmayacaklar, biz de saklanmayı düşünmüyoruz. İyi bir maç olacaktır."

"Beşiktaş üzerinde Şenol Güneş faktörü çok büyük. İyi bir takım hazırlıyor, bu oynadığımız çağın futbolunda çok önemli. Takımın içindeki karışım, denge çok iyi. Tecrübe, çok büyük bir faktör. Onun için de tecrübeyle gruptan çıkmasını bildiler."

"Futbolculara kimin oynayıp oynamayacağını söylemedim. Şu anda bir grip salgını olduğunu biliyoruz. Geçen hafta da aynısını yaşadık ve takımı değiştirmem gerekti. Son anda birisi oynayamayacağını belirtmişti. Bu sefer de son ana kadar bekleyeceğim."

— Habertürk Spor (@HTSpor) February 19, 2018