Trabzonspor'un Slovenya kampında Juraj Kucka, Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun basın toplantısı düzenledi. Kampta çalışmaların çok iyi gittiğini kaydeden Kucka, "İlk hafta olması nedeniyle genelde koşu, fitness ve salonda çalışmalarımız var. Topla çalışmaya yeni yeni başladık. Ama gerçekten çok iyi gittiğini ve iyi başladığını söyleyebiliriz. Uzun süren bir tatil sürecinden sonra başlıyorsunuz. Tatilde tabii ki bireysel çalışmalarımızı yapıyoruz ama bu takımla yapılan çalışmalara eşdeğer değil. Hocalarımızla birlikte koşulara başladık. Tabii ki yorgunluk oluşturuyor, bu da normal. Şimdi yoruluyoruz ki ileride çok daha rahat edelim. Sezon başladığında yorgunluk olmasın" diye konuştu.
"GENÇLERE YARDIM İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ"
Takımdaki genç oyunculara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden Kucka, "Tecrübeli oyuncular olarak bizimle çalışan genç arkadaşlarımıza çok yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü biz de o süreçlerden geçtik. Şu an onların yardıma ihtiyacı var. Dediğim gibi çalışmaların da ilk haftasındayız. Bu haftalarda fiziksel, kondisyon çalışılır. Bu çalışmalarda arkadaşlarımız hakkında yorum yapmamız doğru olmaz. Umarım onların da çok güzel gelecekleri olur. Onların ağabeyleri olarak gereken yardımı yapmaya her zaman hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
Teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili de konuşan Kucka, bu konuda şunları söyledi:
"Hocamızla bir haftalık çalışma fırsatı bulduk. Çok kısa bir süreç. Hocamız hakkında yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum. Ama ilk haftadan hocamız hakkında elde ettiğim ilk edinim hocamız çok iyi bir insan. Futbolcunun ne hissettiğini, ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Yavaş yavaş birbirimizi tanıma fırsatı bulacağız. Kampta yapacağımız toplantılar ve geçireceğimiz süreyle birlikte biz hocamızı o da bizi tanıyacak. İlk edinimimiz gerçekten iyi bir insan, iyi bir hoca olduğu yönünde."
"TAKIMA EN ÇOK FAYDAYI SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUM"
Kucka, takıma fayda sağlamak için elinden geleni yaptığını ifade ederek "Sezondan kastımız 10 aylık uzun bir süreç. Bu süreçte bazı maçlar iyi oynarsınız, bazı maçlar elinizden geleni yapmaya çalışsanız da kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Benimde hedefim tabiki çok daha iyi olmak ve takımım içim en çok faydayı sağlayabilmek. Bunun için de çalışıyoruz." dedi.
"EKONOMİK KONULARI KONUŞMAMIZ DOĞRU DEĞİL"
Tecrübeli orta saha, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'Feda' çağrılarına yönelik sorulan soruya ilişkin ise "Biz futbolcular olarak ekonomik durumlardan bahsetmesek çok daha iyi olur. Biz sahaya çıkıp takımımız için en iyi faydayı vermeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla ekonomik konuda bizim konuşmamız çok doğru olmaz" yanıtını verdi.
Kucka, transfer iddialarına yönelik de, "Buradayım. Benim cevabım bu" şeklinde konuştu.
HÜSEYİN TÜRKMEN: BU FORMAYA TALİBİM
Kamp sürecinin yoğun geçtiğini anlatan genç savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ise bu formaya talip olduğunu belirtti. Türkmen, "Buradan Trabzonspor´un bulunduğu durumdan da faydalanıp kendimizi göstermek istiyoruz. Şansımızı iyi değerlendirmek istiyoruz. Ağabeylerimiz de çok destek oluyor. Bu formaya talibim. Sezon bittiğinde sadece 1 hafta dinlendim. Kendimi göstermek için çalışmalarıma devam ettim. Kampa hazır geldim. Buraya en iyi şekilde adapte oldum. Stoper eksiğimiz var. Bu nedenle kendimi olumlu şekilde geliştirip devam etmek istiyorum. Bu takımda kalıp, formayı da almak istiyorum" dedi.
CAFER TOSUN: BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM
Trabzonspor´da ilk kampının olduğunu ve burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden orta saha oyuncusu Cafer Tosun, "Bu takımın bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Günde iki antrenman, sabah kondisyon, akşam taktiğe yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz, çeşitli testlerden geçiyoruz. Her geçen gün geliştiğimizi hissedebiliyoruz. Ağabeylerimiz de hem saha içi hem saha dışında bize çok yardımcı oluyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah kamp sonuna kadar böyle devam eder. Çok güzel bir aile ortamı var şuanda, çok mutluyuz. Geçen sene Abdülkadir ve Yusuf´un performansı çok göz doldurdu. Onların iyi performans sergilemesi bütün gözleri Trabzonspor´un altyapısına çevirdi. Benden de beklentilerin olduğunu biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım. Çok çalışarak formayı giymeyi hedefliyorum" ifadelerini kullandı.
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