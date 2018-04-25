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“Sorun, babamın her zaman benden daha iyi olmasıydı. Yarıştığımızda, ben henüz 20 metre koştuğumda, o yolu çoktan yarılamış olurdu. Teniste beni 6-0, 6-0 yenerdi. Filenin diğer tarafından ona ‘Bunun eğlenceli olduğunu mu sanıyorsun’ diye bağırdığımda bana ‘Bunun eğlenceli olduğunu mu sanıyorsun’ diye aynı tonla cevap verirdi.