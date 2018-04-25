Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Roma'yı 5-2 mağlup eden Liverpool, finale doğru emin adımlarla ilerliyor. 2005'te İstanbul'da Milan'ı efsane bir geri dönüşle deviren Kırmızılar, en büyük kupayı 6. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Liverpool'un bugünkü haline gelmesinde kuşkusuz en büyük pay Jürgen Klopp'a ait...
“BABAM ACIMASIZDI”
Jürgen Klopp’un babası Norbert Klopp’un, duvar tamir edip dübel satarak geçimini sağlayan biri olsa da, gençliğinde ışık veren bir kaleci adayı olduğu bilinir. 2 kız çocuk sahibi olduktan sonra ısrarla erkek çocuk isteyen Norbert Klopp, minik Jürgen’e kavuştuktan sonra oğlunun spor eğitimi almasını ister. Bu nedenle Jürgen Klopp’un çocukluğu futbolun yanı sıra kayak ve tenisle geçmiş. Alman teknik adam 2009’da Alman Zeit’a verdiği röportajda o günleri şöyle anlatıyor:
“Sorun, babamın her zaman benden daha iyi olmasıydı. Yarıştığımızda, ben henüz 20 metre koştuğumda, o yolu çoktan yarılamış olurdu. Teniste beni 6-0, 6-0 yenerdi. Filenin diğer tarafından ona ‘Bunun eğlenceli olduğunu mu sanıyorsun’ diye bağırdığımda bana ‘Bunun eğlenceli olduğunu mu sanıyorsun’ diye aynı tonla cevap verirdi.
Çocukluk yıllarında Stuttgart taraftarı olan Jürgen Klopp, 1989’da ilk profesyonel kontratını Mainz’la imzalamadan önce film kasetleri kiralayan bir dükkanda çalışıp, sonrasında da kamyonlara yük taşımış. Öyle bir kader ki; video kaset satmaktan kamyona yük taşımak kadar keskin bir geçiş olmasa da, Mainz’daki kariyerine yetenekleri kısıtlı bir santrfor olarak başlamasına rağmen stopere devşirildi.
Mainz’dan takım arkadaşı Thomas Ziemer, deplasman kamplarında Klopp’la tüm gece sohbet edip sigara içtiklerini, bununla beraber Alman teknik adamın takım içinde en sevilen oyuncu olduğunu anlatırken şunları ekliyor “Birçok fikri vardı. Ve teknik direktörümüz Wolfgang Frank ile taktikler konusunda tartışırdı. O zaman onun teknik direktör olmak için doğduğunu anlamıştık.”
İLHAM KAYNAĞI WOLFGANG FRANK
Jürgen Klopp'un futbolcu olarak Mainz'da forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Wolfgang Frank, İtalyan teknik adam Arrigo Sacchi’den etkilenerek Almanya’da 'Gegenpressing'in tohumlarını atan kişi olarak biliniyor. Frank'in felsefesi, liberosuz bir 4'lü defans ile oyunu belli bölgelerde sıkıştırmaktı.
Ancak bu stratejinin Klopp'u en çok etkileyen kısmı, takımdaki herkesin topun olduğu bölgeye hareketleniyor olmasıydı. Çünkü bundaki amaç, topa sahip olan rakibin çevresinde oluşturulan sayısal mükemmellikle beraber doğru pozisyon alınarak topun kazanılması ve hemen sonrasında oyunun genişletilmesiydi. Bu oyun stili, günümüzde sizlere bir yerden tanıdık geliyordur...
Bu yıllarda apayrı bir diriliş hikayesi yazan Borussia Dortmund, 2008’de Jürgen Klopp’u göreve getirdi. Ancak Mainz’dan ayrılmak kolay olmayacaktı. Aynı günün akşamı Klopp, futbolcu olarak kariyerinin neredeyse tamamını geçirip, teknik direktörlüğe başladığı Mainz’a veda ederken duygusal anlar yaşadı.
2013’te, Borussia Dortmund ile 2 şampiyonluk yaşamış olan Jürgen Klopp'a Manchester United ve Tottenham Hotspur talip oldu. Man United CEO'su Ed Woodward Klopp'a, Old Trafford'ın "yetişkinler için bir Disneyland" olduğunu anlatır. Ancak yakın çevresinden anlatılanlara göre Klopp, Düşler Tiyatrosu'nu ‘seksi’ bulmaz ve Borussia Dortmund’da daha yapacak işleri olduğunu söyleyerek teklifi reddeder.
2015 yılı ise Borussia Dortmund için hayal kırıklığıyla tamamlandı. Küme düşme hattına kadar gerileyen sarı-siyahlılarda Klopp mayıs ayında görevini bırakırken Alman ekibi de sezonu 7. sırada bitirebildi. Ancak Alman teknik adam ayrılırken Dortmund’a iyi bir takımla beraber önemli de bir yol haritası bıraktı.
“NORMAL BİRİYİM”
Aynı yılın ekim ayında, görevine son verilen Liverpool Menajeri Brendan Rodgers’ın yerine geçen Klopp, Ada basınına tanıtıldığında “Normal biriyim” diyerek Manchester United Menajeri Jose Mourinho’ya göndermede bulundu. Ligde en son 1989-1990 sezonunda şampiyon olabilen Liverpool’u zirveye taşımak kolay olmasa da, Kırmızılar’ın hem ligde hem de Avrupa’da efsane olduğu yıllara dönmesi uzun sürmeyebilir.
2015 Ekim’de geldiği Merseyside ekibiyle sezonu 8. sırada tamamlayan Klopp, o sezon Avrupa Ligi’nde finale kadar yükseldikten sonra İspanyol temsilcisi Sevilla’ya 3-1 mağlup olarak kupayı son anda kaybetmişti. Alman teknik adamla geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Liverpool, bu sezon da Premier Lig’de mutlu sona ulaşamasa bile Şampiyonlar Ligi’nde rakiplerine gol yağdırarak yükseldiği çeyrek finalde, Pep Guardiola’nın yüksek bütçeli Manchester City’sini perişan edip adını yarı finale yazdırmayı başardı.
Klopp’un, sezon ortasında Barcelona’ya transfer olan Coutinho’nun boşluğunu transfer yapmadan doldurması ve “Daha büyük bir takıma gitmek istiyorum” açıklamasını yapan Emre Can’dan faydalanmamasına ek olarak, kariyerinin büyük bir kısmını sağ kanat olarak geçiren James Milner’dan da sol bekte maksimum verim alması, sisteminin ne kadar güçlü olduğunu gösteren önemli detayları olarak dikkat çekiyor.
Anfield'ın yeni kahramanı Mohamed Salah da "Klopp'la beraber rakip kaleye daha yakın oynuyorum, bugüne kadar beraber çalıştığım diğer teknik adamların benden hiç istemediği kadar kalenin önünde olmamı istiyor. Bu da benim sürekli gol fırsatı yakalamamı sağlıyor." diyerek bu sezon gösterdiği muhteşem performansın arkasında Alman teknik adamın taktiklerinin olduğunu söylüyor.
GUARDIOLA’NIN KORKULU RÜYASI
Alman teknik adamın önce Borussia Dortmund ve son yıllarda da Liverpool’da oynattığı futbol, Avrupa futbolunun son 10 yılına damga vuran Pep Guardiola’yı oldukça zorluyor. Katalan teknik adamın ‘pozisyon futbolu’ olarak tabir edilen, yüksek oyuncu tekniğine bağlı çeşitli pas organizasyonlarıyla sonuca gittiği futbol anlayışında, atakların başlangıç noktası savunma.
Ve bu bölgede Klopp’un çok adamla eş zamanlı yaptırdığı hücum pres, Guardiola’nın savunma oyuncularını top kullanma konusunda zor durumda bırakırken, oluşan hatalar da Liverpool’un hızlı hareket eden hücum oyuncuları tarafından eşsiz fırsatlara dönüştürülüyor ki bunun galibiyet rakamlarına yansıdığını görmek de mümkün.
İki teknik adamın Bundesliga’da başlayan rekabetinde (Borussia Dortmund-Bayern Münih), geride kalan 14 maçta Jürgen Klopp’un 8 galibiyeti bulunurken 1 maç berabere sona erdi. Bu istatistiklere göre Jürgen Klopp, Pep Guardiola’yı en çok mağlup eden teknik adam olarak kayıtlara geçmiş durumda...
‘GEGENPRESSİNG’İ (KARŞI PRES) HANGİ DİZİLİŞLE UYGULUYOR?
Klopp, ile Guardiola bir konuda birbirlerine benziyor. İkisi de temel oyun stratejileri konusunda oldukça muhafazakar, esneklik göstermeyen teknik adamlar. Guardiola, mentörü olan Johan Cruyff’un “Top sizde kaldığı sürece asla gol yemezsiniz” düşüncesinin makyajlı halinden vazgeçmiyor. Klopp’un karşı presi ise, Alman teknik adam için belki de şapka ve eşofmanından daha da vazgeçilmez.
Klopp, Liverpool’a ilk geldiğinde diziliş olarak 4-3-2-1’i tercih etse de, kadrosunu istediği kıvama getirdikten sonra 4-3-3’te karar kıldı. Ancak Klopp diziliş konusunda, oyun felsefesi kadar muhafazakar olmadığı için oyun içerisinde değişiklikler yapabiliyor. Top rakipteyken zaman zaman 4-5-1’e bürünen Kırmızılar, topu kazandığı anda hücumda 3-5-2’ye dönüşerek rakipleri için önlem alınması zor bir takım haline gelebiliyor.
“Topu kaybettiğiniz an, onu geri kazanmanız için en ideal zamandır. Rakip topu nereye yönlendireceğini belirlemeye çalışırken ikili mücadeleye girip enerjisini tüketerek oyun görüşünü de yitirmiş oluyor. Bunun sonucu olarak da o an için zayıf duruma düşüyor. Rakip yarı sahaya yakın bölgede topu kazandığınız anda da, gol pozisyonuna sadece 1 pas uzaklıkta oluyorsunuz. Dünyadaki hiçbir oyun kurucu, karşı pres kadar iyi değil.”
GEGENPRESSİNG’İN SONUÇLARI AĞIR OLABİLİYOR
Gegenpressing’in birçok varyasyonu mevcut. Jupp Heynckes’in Bayern Münih’te bir önceki görev yaptığı dönemde uyguladığı karşı preste Bayern Münih’li bir oyuncu, topu o an ayağında tutan rakibe pres yaparken diğer oyuncular da pasın gidebileceği oyunculara pres yapıyordu. Guardiola ise, temel felsefesi ‘tiki-taka’ olsa da 3 oyuncusuyla, rakibin yakın çevresinde pas verebileceği oyuncuları marke ederek karşı presin farklı bir çeşidinden faydalanıyor.
Ancak bu izlemesi kadar oynaması da zevkli olan oyun stili büyük riskler de taşıyor. Üst düzey tekniğe ve oyun görüşüne sahip oyunculardan kurulu takımlar, kendi yarı sahasında ve sonrasında da orta sahada yapılan çok adamlı baskıyı direkt paslarla geçtikten sonra ters kanada attıkları uzun toplarla büyük tehlike yaratıyor. Bu noktada karşı presi uygulayan takımın savunma oyuncuları yeterli atletizm ve pozisyon bilgisine sahip değilse %100’lük gol pozisyonlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.
“ALMANYA DEVLET BAŞKANI OLABİLİR”
Klopp kısa ve uzun sürede Liverpool’a ne kazandırır bilinmez ancak Anfield’daki coşkulu futbol daha büyük kitlelere ulaşacak gibi gözüküyor. Alman gazeteci Martin Quast’ın, Klopp hakkındaki "Donald Trump ABD başkanlık seçimini kazandıktan sonra, Klopp'un aday olması halinde Almanya Devlet Başkanı olabileceği konusunda ikna oldum. İnsanları bir araya getiriyor, liderlik yaparak insanları mutlu ediyor" sözleri ilerleyen yıllarda daha yüksek sesle konuşulabilir.
Barcelona’nın ‘tiki-taka’sı hakkında: “Bana göre bir spor değil. %80 topla oynama oranıyla kazanmayı sevmiyorum. Bu benim için yeterli değil. Kavgacı futbolu seviyorum, sakin futbolu değil. Almanca’da ‘İngiliz’ kelimesinin karşılığı; yağmurlu bir günde, ağır bir zeminde, 5’erli takımların, yüzü kirli olarak eve gidip haftalarca futbol oynayamaması demek.”
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