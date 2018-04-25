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Futbol

Jürgen Klopp'un hikayesi

25.04.2018 - 11:53 | Güncelleme:

Mitolojide Liverpool'un armasında yer alan 'Anka Kuşu'nun küllerinden yeniden doğduğu anlatılır... Alman teknik adam Jürgen Klopp, bugünlerde 'Anka Kuşu'nu diriltmekle meşgul!

  • 1 Jürgen Klopp'un hikayesi
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    Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Roma'yı 5-2 mağlup eden Liverpool, finale doğru emin adımlarla ilerliyor. 2005'te İstanbul'da Milan'ı efsane bir geri dönüşle deviren Kırmızılar, en büyük kupayı 6. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Liverpool'un bugünkü haline gelmesinde kuşkusuz en büyük pay Jürgen Klopp'a ait...

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    Dortmund'ta geçirdiği harika günlerin ardından 2015'te Liverpool'un yolunu tutan Jürgen Klopp, o günden bu yana Merseyside ekibini eski günlerine döndürmeye çalışmakla meşgul. Klopp'un teknik direktörlüğü başlamasından bugüne kadarki hikayesini inceleyelim... 

  • 3 Jürgen Klopp'un hikayesi
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    “BABAM ACIMASIZDI”

    Jürgen Klopp’un babası Norbert Klopp’un, duvar tamir edip dübel satarak geçimini sağlayan biri olsa da, gençliğinde ışık veren bir kaleci adayı olduğu bilinir. 2 kız çocuk sahibi olduktan sonra ısrarla erkek çocuk isteyen Norbert Klopp, minik Jürgen’e kavuştuktan sonra oğlunun spor eğitimi almasını ister. Bu nedenle Jürgen Klopp’un çocukluğu futbolun yanı sıra kayak ve tenisle geçmiş.  Alman teknik adam 2009’da Alman Zeit’a verdiği röportajda o günleri şöyle anlatıyor: 

  • 4 Jürgen Klopp'un hikayesi
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    “Sorun, babamın her zaman benden daha iyi olmasıydı. Yarıştığımızda, ben henüz 20 metre koştuğumda, o yolu çoktan yarılamış olurdu. Teniste beni 6-0, 6-0 yenerdi. Filenin diğer tarafından ona ‘Bunun eğlenceli olduğunu mu sanıyorsun’ diye bağırdığımda bana ‘Bunun eğlenceli olduğunu mu sanıyorsun’ diye aynı tonla cevap verirdi. 

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  • 5 Jürgen Klopp'un hikayesi
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    Kayak yapmaya giderdik, hep benim önümde olurdu, sadece arkadan onun kırmızı anorağını görebilirdim, beni hiç beklemezdi. Benim kusursuz bir kayakçı olmamı isterdi. Beni az öven, çok eleştiren biriydi. Acımasızdı.”

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