HT Magazin'de yer alan habere göre, zamanlarının çoğunu birlikte geçiren ve çılgınlıklar yapan çift, bu defa kendilerini çekti. Bieber sevgilisi Baldwin’in dil çıkardığı bir videoyu sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

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