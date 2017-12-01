Justin Bieber'ın güvenlik şefi tutuklandı!

Justin Bieber‘ın güvenlik şefi Michael Arana, alkollü bir şekilde direksiyonun başına geçti ve polis arabasına çarpıp iki polis memurunu yaraladı.



Kaza, geçtiğimiz gece Miami'nin güney kısmı West Kendall'da meydana geldi. Hastaneye kaldırılan polis memurları tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu oldu.



Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek görev yapan iki polis memurunu yaralayan 32 yaşındaki Michael, bugün tutuklandı.

Justin Bieber