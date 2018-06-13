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Popçu Selena Gomez ile Justin Bieber, üç yıl birlikte olmuş ve 2014'te ayrılmıştı. İkili, geçen yıl sürpriz bir şekilde barışmıştı. Ancak şarkıcı çift, 3 ay önce yine ayrıldı. Bieber, bu kez eski aşkı Hailey Baldwin ile barıştı.