Justin Bieber’a sapık şoku!

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın (23) Los Angeles'taki evine takıntılı bir hayranının gizlice girmeye çalıştığı öğrenildi.



Bunun, 40 yaşlarında bir kadın olduğu söylenen hayranın ilk girişimi olmadığı, daha önce de iki kez şarkıcının evine girmeye çalıştığı ortaya çıktı. Son denemesinde polislere yakalanan takıntılı hayran tutuklandı.



Bieber ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Justin Bieber