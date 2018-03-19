HT Magazin'de yer alan habere göre, dikkat çekmemek için güneş gözlükleri takan Justin Timberlike ve arkadaşı, basın mensuplarının kendilerini çektiklerini fark edince kameralara gülümsedi.



Jessica Biel ile evli olan ünlü popçu, arkadaşının koluna girip yoluna devam etti.

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