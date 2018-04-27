Juventude - Avai maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Juventude ile Avai, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Juventude 1 puanla 16. sırada, Avai 1 puanla 15. sırada bulunuyor. Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Avai, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 414 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Juventude kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.80, Avai sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Juventude son hafta oynanan Avai maçında 0-2 yenildi.

Avai, Juventude karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Juventude, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Juventude, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Avai, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avai 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.