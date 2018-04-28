Juventude - Avai maçı rakamları

Brezilya Serie B maçında Juventude ile Avai, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:30. 1 puanlı Juventude 16. sırada bulunuyor, Avai 1 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Avai, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 414. İddaa'da Juventude kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Avai kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Juventude son haftadaki Avai müsabasında 0-2 yenildi.

Avai, Juventude karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Juventude, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Juventude, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Avai, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Avai, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.