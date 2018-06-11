Juventude - Coritiba karşılaşma önü

Brezilya Serie B maçında Juventude ile Coritiba, 12 Haziran 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 00:00. Juventude 14 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Coritiba 17 puanda ve 5. sırada. Juventude, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Coritiba, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 335 kodlu maçı oynayanlar; Juventude galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Coritiba galibiyet oranı 0.00.

Juventude önceki hafta Coritiba mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Coritiba ise Juventude karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Juventude, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 7 gol yedi.

Coritiba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Coritiba, 4 gol atarken 9 gol yedi.