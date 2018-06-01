Juventude - Guarani maçı istatistikleri

Juventude ve Guarani, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:15. 7 puanlı Juventude 16. sırada bulunuyor, Guarani 10 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Guarani, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 180. İddaa'da Juventude kazanır 1.95, berabere biter 2.80, Guarani kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Juventude son haftadaki Santa Cruz müsabasında 5-2 yenildi.

Guarani ise Internacional karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Juventude, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Guarani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Guarani, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.