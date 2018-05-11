Juventude - Paysandu maçı heyecanı

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Juventude, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Paysandu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 01:15. Juventude 4 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Paysandu 10 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Juventude, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Paysandu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 160. İddaa'da Juventude kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Paysandu kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Juventude önceki hafta Santa Cruz mücadelesinde 5-2 yenildi.

Paysandu ise Santa Cruz maçında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Juventude, 2 gol attı ve 4 gol yedi.

Paysandu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Paysandu, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.