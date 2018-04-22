Serie A'da geride kalan 33 haftada topladığı 85 puanla lider olan Juventus, 81 puanlı takipçisi Napoli'yi konuk etti. Maurizio Sarri ve öğrencileri mücadelede baştan sona üstün bir oyun oynasa da ilk 45 dakikada skoru değiştiremedi.

İkinci yarıda Juventus'un savunmasını açmakta zorlanan Napoli 90. dakikada Kalidou Koulibaly'nin golüyle 1-0 öne geçti. Golde asist Jose Callejon'dan geldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Napoli şampiyonluk yarışındaki direkt rakibi olan Juventus'tan 3 puanı kopardı. Bu sonuçla Napoli puanını 84'e yüksetti ve Juventus'la aradasındaki puan farkını 1'e indirdi.

JUVE'NİN FİKSTÜRÜ ZORLU!

Juventus, gelecek hafta deplasmanda Inter'le, sondan önceki hafta ise yine deplasmanda Roma ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların iç sahadaki maçları ise bologna ve Hellas Verona. Napoli ise kalan haftalarda deplasmanda Fiorentina, içeride Torino, deplasmanda Sampdoria ve içeride Crotone ile karşı karşıya gelecek.