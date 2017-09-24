Juventus: 4 - Torino: 0 | MAÇ SONUCU

Serie A'da yoluna kayıpsız devam eden 2 takımdan biri olan Juventus, 6. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Torino'yu ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın ilk golü 16. dakikada geldi. Juventus, Miralem Pjanic'in asistinde Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile 1-0 öne geçti. Torino'da 10. dakikada sarı kart gören Daniele Baselli, 24. dakikada 2. sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Juventus, 40. dakikada ilk golün asistini yapan Pjanic'le farkı 2'ye çıkardı ve mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık skorla geçildi.

Juventus, ikinci 45 dakikaya da hızlı başlayan taraftı. Siyah-beyazlılarda Pjanic, 57. dakikada tekrar başroldeydi. Bosna-Hersekli oyuncunun asistinde Brezilyalı Alex Sandro, farkı 3'e çıkarmasını bildi.

Juventus, 90. dakikada bir gol daha buldu. Gonzalo Higuain'in asistinde hata yapmayan Paulo Dybala, kendisinin 2. takımının 4. golünü atarak skoru tescilledi. Juventus bu sonuçla puanını 18'e çıkardı ve aynı puandaki lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Torino ise haftayı 11 puanla kapattı.

Serie A'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

Roma: 3 - Udinese: 1

SPAL: 2 - Napoli: 3

juventus

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Serie A

Paulo Dybala