Juventus, Asamoah'a yeni sözleşme teklif edecek

Galatasaray'a Asamoah'tan kötü haber geldi.

Juventus, Galatasaray'ın uzun süredir transfer etmek istediği Kwadwo Asamoah ile sözleşme uzatmaya karar verdi. Juventus Genel Menajeri Beppe Marotta ile sportif direktör Fabio Paratici, Kwadwo Asamoah ve menajeriyle önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve oyuncuya yeni sözleşme tekliflerini iletecek.

Kwadwo Asamoah ise henüz kararını vermiş değil. Allegri'den daha çok süre isteyen Ganalı yıldız, bu talebinin karşılık bulması durumunda sözleşmeye 'evet' diyecek ve kulübünde kalacak. Kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Asamoah, 1 Ocak tarihinden itibaren istediği kulüplte sözleşme imzalama hakkına sahip olacak.

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