Juventus - Barcelona hangi kanalda? Juventus Barcelona maçı şifresiz CANLI hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 5. hafta maçında D Grubu'nda mücadele eden İtalyan devi Juventus, evinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı büyük heyecanla bekleyen futbolseverler ise, maç için nefesini tuttu. İnternet üzerinde "Juventus - Barcelona hangi kanalda?" ve "Juventus - Barcelona şifresiz canlı hangi kanalda?" aramalarını yapan vatandaşlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte detaylar.

JUVENTUS - BARCELONA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynanan 4 maçta 10 puan toplayan Barcelona lider konumunda. Öte yandan Juventus ise oynanan 4 maçta 7 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, evinde Barcelona'ya karşı kazanarak Barcelona ile puanını eşitlemek istiyor. Barcelona ise Juventus'a karşı kazanarak gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor.

Allianz Stadyumu'nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında son oynanan karşılaşmada Barcelona evinde 3-0 kazanmıştı.

Barcelona ve Juventus arasındaki son 10 maçta 4 kere Barcelona, 3 kere Juventus kazandı. 3 maç ise berabere sonlandı.

Juventus, Avrupa'da İspanya kulüpleriyle evinde oynadığı son 29 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı.

Barcelona, İtalya deplasmanına çıktığı son 10 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 2 galibiyet aldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 10 gol att, 1 gol yedi.

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nde attıkları 2'şer golle Gonzalo Higuain ve Mario Mandzukic en golcü oyuncu konumunda.

Barcelona'da, Şampiyonlar Ligi'nde attığı 3 golle Lionel Messi en golcü oyuncu konumunda.

Juventus'ta sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Barcelona'da Javier Mascherano, Arda Turan, Sergi Roberto, Rafinha, Andre Gomes ve Ousmane Dembele sakat.

SON MAÇ KADROLARI

Juventus: Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Semuel Umtiti, Javier Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Paulinho, Denis Suarez, Sergi Roberto, Lionel Messi, Luis Suarez

juventus

barcelona

Juventus - Barcelona

Juventus - Barcelona hangi kanalda

Juventus - Barcelona şifresi mi

Juventus - Barcelona canlı hangi kanalda

uefa

şampiyonlar ligi