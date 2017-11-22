Juventus - Barcelona hangi kanalda? Juventus Barcelona maçı şifresiz CANLI hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 5. hafta maçında D Grubu'nda mücadele eden İtalyan devi Juventus, evinde İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Karşılaşmayı büyük heyecanla bekleyen futbolseverler ise, maç için nefesini tuttu. İnternet üzerinde "Juventus - Barcelona hangi kanalda?" ve "Juventus - Barcelona şifresiz canlı hangi kanalda?" aramalarını yapan vatandaşlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. İşte detaylar.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynanan 4 maçta 10 puan toplayan Barcelona lider konumunda. Öte yandan Juventus ise oynanan 4 maçta 7 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, evinde Barcelona'ya karşı kazanarak Barcelona ile puanını eşitlemek istiyor. Barcelona ise Juventus'a karşı kazanarak gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor.
Allianz Stadyumu'nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Juventus: Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Semuel Umtiti, Javier Mascherano, Jordi Alba, Sergio Busquets, Paulinho, Denis Suarez, Sergi Roberto, Lionel Messi, Luis Suarez
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