Juventus Başkanı Andrea Agnelli'na 12 aylık hak mahrumiyeti cezası verildi

Associated Press'in haberine göre Andrea Agnelli, "fanatik" taraftarla yasa dışı bilet satışı suçuyla 12 aylık hak mahrumiyetine çarptılırken Juventus'a ise 300 bin Euro'luk para cezası verildi. İtalya Futbol Federasyonu'nun savcısı, Juventus'un iki maç seyircisiz oynamasını da istedi.

Calciomercato'da yer alan habere göre Agnelli, "organize suç örgütleriyle buluşmak" suçundan da yargılanıyor ve 2,5 yıllık hapis cezası isteniyor. Agnelli'nin avukatlarının dava için iyimser olduğu kaydedildi.

Agnelli, bahsi geçen buluşmaların özel olarak gerçekleşmediğini ve kutlamalar sırasında birçok taraftarla bir araya gelindiğini söyledi. Agnelli ayrıca kulübün herhangi bir illegal aktivitede bulunmadığının da altını çizdi.

Agnelli aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanlığını yapıyor.

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Andrea Agnelli