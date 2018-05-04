Juventus - Bologna maç önü

Juventus ve Bologna, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. 88 puanlı Juventus 1. sırada bulunuyor, Bologna 39 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Juventus, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bologna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 127 kodlu maçı oynayanlar; Juventus galibiyet oranı 1.05, beraberlik oranı 6.25, Bologna galibiyet oranı 12.50. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.15, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.25.

Juventus son hafta oynanan Bologna maçında 1-2 kazandı.

Bologna ise Juventus karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 14 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Juventus, 40 gol attı ve 6 gol yedi.

Bologna, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bologna 14 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.