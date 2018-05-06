Lider Juventus, sahasında Bologna ile karşılaştı.

Ev sahibi Juventus 30. dakikada penaltıdan Bolognalı Simone Verdi'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düşse de 52. dakikada Sebastian De Maio'nun kendi kalesine, 63. dakikada Sami Khedira ve 69. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 91'e çıkaran Juventus, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk için avantaj yakaladı ve ikinci sıradaki bir maçı eksik Napoli ile puan farkını 7'ye çıkardı.

Bologna ise 39 puanda kaldı.