İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un file bekçisi Gianluigi Buffon, siyah-beyazlı ekipteki 17 yıllık kariyerini sonlandırdı.
Kariyerinde sadece Parma ve Juventus formaları giyen İtalyan file bekçisi Buffon, birçok başarıya imza attı.
Parma'da birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan 40 yaşındaki İtalyan kaleci, Juventus'ta biri Serie B'de olmak üzere 10 lig, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.
İtalya Milli Takımı'nda 176 kez forma giyen Buffon, bir kez de dünya şampiyonluğu elde etti.
KARİYERİNE PARMA'DA BAŞLADI
1978 yılında İtalya'da dünyaya gelen Buffon, futbol kariyerine 1991'de Parma altyapısında başladı. Futbola orta saha olarak başlayan Buffon, Kamerun'un eski file bekçisi Thomas N'Kono'dan etkilenerek kaleci olmaya karar verdi.
Milan maçı ile 1995'te A Takım'daki ilk maçına çıkan İtalyan kaleci, Parma ile 220 maça çıktı.
Parma kariyerinde birer UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazanan Buffon, 2001 yılında bir kaleciye verilen rekor bonservis bedeliyle (52 milyon avro) Juventus'un yolunu tuttu.
JUVENTUS'UN KALESİNDE DEVLEŞTİ
Buffon, 23 yaşında kadrosuna katıldığı Juventus ile birçok başarının altına imza attı.
Yüksek bonservis bedeliyle tarihin en pahalı kalecisi olarak kayıtlara geçen Buffon, siyah-beyazlı ekiple 17 yıl boyunca 656 maçta forma giyip 311 karşılaşmada kalesini gole kapadı.
Juventus'ta biri Serie B'de olmak üzere 10 lig, 4 İtalya Kupası ve 5 İtalya Süper Kupası zaferi yaşayan Buffon, son kez Hellas Verona maçında siyah-beyazlı formayı giydi ve gözyaşları içinde sahayı terketti.
REKORLARIN KALECİSİ
Bir istikrar abidesi olarak göze çarpan Buffon, Juventus, Serie A ve İtalya Milli Takımı'na damga vurdu.
Bu sezon da Juventus formasıyla şampiyonluk yaşayan 40 yaşındaki kaleci, Serie A'da 9 lig şampiyonluğu kazanan ilk futbolcu unvanını aldı.
Buffon, 38 yaşındayken Mart 2016'da Serie A'da 974 dakika gol yememe rekorunu kırdı.
19 Mart 2017'de Sampdoria karşısında oynayan Buffon, Juventus formasıyla Serie A'da 39 bin 680 dakikayla en fazla süre alan Giampiero Boniperti'nin rekorunu kırmayı başarmıştı.
Öte yandan, Fabio Cannavaro'yu (137 maç) 2013'te geçerek 176 müsabaka ile en fazla İtalya Milli Takımı formasını giyen futbolcu olarak tarihe geçen Buffon, daha sonra İspanyol kaleci Iker Casillas'ı (168 maç) geride bırakarak, milli takımlarda en fazla forma giyen Avrupalı futbolcu oldu.
İtalyan file bekçisi, 5 Dünya Kupası'nda (1998-2002-2006-2010-2014) oynayan 3 futbolcudan (Antonio Carbajal ve Lothar Matthaus) biri olarak tarihe geçti.
İTALYA MİLLİ TAKIMI'NDA 176 MAÇA ÇIKTI
Milli takımda en fazla forma giyen futbolcu olarak tarihe geçen Buffon,176 karşılaşmada İtalyanların kalesini korudu.
İlk kez 29 Ekim 1997'de İtalya Milli Takımı'nın Rusya ile oynadığı maçta sahaya çıkan Buffon, takımıyla bir dünya şampiyonluğu kazanırken, bir Avrupa ikinciliği elde etti.
Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'nı müzesine götüren İtalya'nın kalesini koruyan Buffon, organizasyonda oynadığı 7 maçta sadece 2 gol yedi.
Cannavaro'nun İtalya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından kaptanlık görevini üstlenen Buffon, 2012 Avrupa Şampiyonası finalinde takımının İspanya'ya yenilmesiyle Avrupa ikinciliğiyle yetindi.
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