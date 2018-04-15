Serie A'da şampiyonluk düğümü çözülüyor. 32. haftada lider Juventus, Sampdoria'yı Mandzukic, Höwedes ve Khedira'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Günün diğer kritik maçında lig 2.'si Napoli, Milan deplasmanında 0-0 berabere kalınca puan farkı açıldı. Bu sonuçla Juventus 84 puanla, Napoli ise 78 puanla haftayı bitirdi. Böyle Juventus, 6 hafta kala farkı 6'ya yükseltti.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Fiorentina 0 - 0 SPAL

Bologna 2 - 0 Hellas Verona

Milan 0 - 0 Napoli

Sassuolo 2 - 2 Benevento