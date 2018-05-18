Juventus - Hellas Verona maç önü

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Juventus, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Hellas Verona takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Juventus 92 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Hellas Verona 25 puanda ve 19. sırada. Juventus son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Hellas Verona, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 197 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Juventus kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 4.30, Hellas Verona sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Juventus son haftadaki Inter müsabasında 2-0 kazandı.

Hellas Verona ise Udinese karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Juventus, evinde 15 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 43 gol atıp 7 gol yedi.

Hellas Verona, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hellas Verona 15 kez gol sevinci yaşadı, 41 kez topu ağlarında gördü.