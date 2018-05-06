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Juventus ile Stephan Lichtsteiner'in yolları ayrılıyor...

Serie A'da şampiyonluğa koşan Siyah-Beyazlılar'ın Bologna'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Lichtsteiner, karşılaşma sonrasında gazetecilere "Juventus'taki son 14 günüm. Yeni bir mücadeleye ve motivasyona ihtiyacım var." dedi.

2011'den bu yana Torino ekibinde forma giyen ve geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen İsviçreli sağ bekin, 30 Haziran'da kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor.

Lichtsteiner, 2008-2011 yılları arasında Serie A'da Lazio forması giymişti.