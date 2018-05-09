İtalya Kupası final maçında bu akşam Juventus ile Milan karşı karşıya gelecek. Ligde şampiyonluğa çok yakın olan Juventus, kupa finalinde Milan'ı devirerek kupayı almak istiyor. Karşılaşma öncesinde ise maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı da araştırılan konular arasında. Peki Juventus - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Juventus - Milan şifresiz mi?

JUVENTUS - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Antonio Damato düdük çalacak. Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak olan zorlu karşılaşma canlı olarak tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Juventus evinde 3-1 kazanmıştı.

Juventus ve Milan arasındaki son 10 maçta Juventus 8, Milan 1 kere kazandı. Bir maç ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Milan, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Milan, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

SON MAÇ KADROLARI

Juventus: Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Daniele Rugani, Sami Khedira, Juan Cuadrado, Claudio Marchisio, Blaise Matuidi, Kwadwo Asamoah, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala

Milan: Gianluigi Donnarumma, Alssio Romagnoli, Leonardo Bonucci, Ignazio Abate, Ricardo Rodriguez, Giacomo Bonaventura, Suso, Hakan Çalhanoğlu, Manuel Locatelli, Franck Kessie, Patrick Cutrone