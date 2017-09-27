UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus, evinde Olympiakos'u ağırlayacak. Grupta ilk maçını Barcelona'ya 3-0 kaybeden Juventus, Olympiakos karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Peki Juventus - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?
JUVENTUS - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, Olympiakos'a karşı galip gelerek Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki ilk 3 puanını almak istiyor. aynı şekilde Olympiakos da maçtan galibiyetle ayrılarak tur iddiasını sürdürmek istiyor.
Allianz Arena'da oynanacak mücadelede Belçikalı hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılığını Mike Pickel ve Jan Siedel yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan maçı Türkiye'de yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
- Juventus ve Olympiakos arasındaki son 10 maçta 6 kere Juventus, 2 kere Olympiakos kazandı. 2 maç berabere sonlandı.
- İki takım arasındaki son maçı 4 Kasım 2014'te Juventus 3-2 kazanmıştı.
- Juventus, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
- Olympiakos, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
- Juventus, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
- Olympiakos, oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.
- Olympiakos, Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı 3 deplasman maçından da galip gelemedi ve 12 gol yedi.
- Olympiakos'un son 36 Şampiyonlar Ligi maçının yalnızca 1 tanesi berabere sonlandı.
- Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihi boyunca ilk iki grup maçını da kaybetmedi.
EN GOLCÜLER
Juventus: -
Olympiakos: Felipe Pardo Ben Nabouhane (2'şer gol), Mehdi Carcela 1 gol.
SON MAÇ KADROLARI
Juventus: Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, Medhi Benatia, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain
Olympiakos: Stefanos Kapino, Diogo Figueiras, Omar Elabdellaoui, Björn Engels, Mehdi Carcela, Guillaume Gillet, Marko Marin, Vadis Odjidja-Ofoe, Alaixys Romao, Kostas Fortunis, Uros Djurdjevic
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