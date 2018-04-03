Juventus - Real Madrid maçı bu akşam oynanacak ve iki takım çeyrek final rövanşı öncesinde sahadan avantajlı skorla ayrılmak için mücadele edecek. Zorlu mücadelede FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Peki Juventus - Real Madrid canlı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

JUVENTUS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, evinde Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid'i ağırlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Saat 21:45'te başlayacak olan karşılaşma canlı olarak TRT 1 kanalından ve tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Juventus evinde Real Madrid'e 4-1 kaybetmişti.

İki takım arasındaki son 10 maçta ise Real Madrid 3, Juventus 5 kere galip geldi. 2 maç ise berabere sonlandı.

Bundan önce oynanan 19 maçta ise Real Madrid, Juventus'a 9-8 üstünlük kurmuş durumda.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 12 defa yarı final oynadı ve bu alandaki rekoru elinde tutuyor.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 5 galibiyet aldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçta 9 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 16 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 5 golle Higuain bulunuyor.

Real Madrid'te Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 12 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Juventus'ta Bernardeschi, Benatia ve Pjanic forma giyemeyecek.

Real Madrid'te ise tek sakat oyuncu Nacho Fernandez.