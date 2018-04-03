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Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi tüm heyecanı ile devam ediyor. Çeyrek finalin ilk karşılaşmasında Juventus evinde, Real Madrid'i konuk edecek. Milyonlarca futbolsever maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Juventus - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

03 Nisan 2018 Salı, 15:16:55 | Güncelleme:

Juventus - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final maçları bu akşam başlıyor. İtalya liginin önemli takımlarından Juventus evinde, İspanya liginin önemli takımı Real Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte maç hakkında tüm detaylar...

JUVENTUS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Massimilliano Allegri yönetimindeki Juventus evinde, Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid'i konuk edecek. Allianz stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Türk hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Zorlu karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'de başlayacak. Juventus - Real Madrid maçı canlı olarak Tivibu Spor 2 ve TRT 1 kanallarından izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

  • İki takım Avrupa kupalarındaki 20. maçlarına çıkacak. Bundan önceki 19 maçta Real Madrid'in 9-8'lik üstünlüğü var (2B).
  • Juventus ve Real Madrid eşleşmesi, Kupa 1 tarihinde Bayern Münih ve Real Madrid eşleşmesinden sonra (24 maç) en fazla maç oynanan ikinci eşleşme konumunda (20).
  • İki takım en son 2016/17 sezonunda Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Real Madrid sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Kupa 1'i 12. kez kazanmıştı.
  • Real Madrid bu turnuvada 12 kez yarı final oynadı ve bu alandaki rekorun sahibi.
  • Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale en fazla adını yazdırmayı başaran İtalyan kulübü (7). Turnuvada sadece Real Madrid (12), Barcelona (11) ve Bayern Münih (10) daha fazla sezonda yarı final oynadı.
  • Juventus, Real Madrid ile evinde oynadığı ilk Avrupa kupası maçından yenik ayrılmasına rağmen (0-1, Şubat 1962), sonrasında oynadığı yedi iç saha maçında yenilmedi (6G 1B).
  • Juventus, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi (16G 11B). En son Nisan 2013'te iç sahada Bayern Münih'e kaybeden Torino ekibi, bu 27 maçlık serinin 14'ünde kalesini gole kapattı.
  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Mayıs 2016'dan bu yana arka arkaya 23 maçtır gol atıyor (toplamda 60 gol).
  • Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı beş maçın tamamında rakibine gol atmayı başardı (7 gol). Portekizli yıldızın turnuvada daha fazla gol attığı sadece bir rakibi var: Bayern Münih (9).

  

  • Ronaldo'nun Juve ağlarına gönderdiği yedi gol, İtalyan ekibinin bu turnuvada bir oyuncudan yediği en fazla gol. Başka hiçbir oyuncu Juventus'a dörtten fazla gol atamadı.
  • Gonzalo Higuain, Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı hiçbir maçta yenilmedi (19 maç - 15G 4B). Şampiyonlar Ligi'nde bu alanda Higuain'in önünde olan tek isim var: Patrick Kluivert (25 maç - 23G 2B).
  • Gianluigi Buffon bu maçta gol yemezse, Şampiyonlar Ligi'ndeki 116. maçında 50. kez kalesini gole kapatmış olacak. Bunu daha önce sadece iki kaleci başarabilmişti: Iker Casillas (148 maç) & Edwin van der Sar (96 maç).

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