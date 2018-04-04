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Ramos maçın ardından yaptığı açıklamada Çakır'ın kart kararını eleştirirken "Sanıyorum kariyerimde ilk defa dirsek yediğim için sarı kart gördüm. Fakat maç sonucuna bakarsak rövanş maçında oynamayacak olmam daha iyi oldu. Çok da kötü değil" açıklamasını yaptı.