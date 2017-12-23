İtalya Serie A'da bugün dev mücadele oynanacak. Ligin 18. haftasında İtalyan futbolunun en başarılı ve en büyük kulüplerinden Juventus ile Roma karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Juventus - Roma maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Juventus - Roma maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte Juventus - Roma maçı hakkında merak edilenler...

JUVENTUS - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus ile Roma, Serie A'nın 18. haftasında karşılaşacak. Juventus - Roma maçı 23 Aralık 2017 Cumartesi (bugün) günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Allianz Stadyumu'nda hakem Paolo Tagliavento'nun yöneteceği maç Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2017-2018 sezonunda bu zamana kadar oynanan lig maçlarında Juventus evinde 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 4 maçtır kaybetmiyor. Rakibi Roma ise deplasmanda 7 maçtır kaybetmezken toplamda 9 maçtır kaybetmiyor.

EN GOLCÜLER

Juventus'ta bu sezon Paulo Dybala en golcü oyuncu arasında yer alıyor. Bu sezon oynadığı lig maçlarında 12 gol atan Dybala'nın ardından 9 golle Gonzalo Higuain, 4 golle Mario Mandzukic geliyor.

Roma'da ise 8 golle Edin Dzeko, 4 golle Stephan El Shaarawy, 3 golle Diego Perotti en golcü isimler arasında.

JUVENTUS - ROMA SON MAÇ KADROSU

Juventus: Wojciech Szczesny, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Mattia De Sciglio, Medhi Benatia, Douglas Costa, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic

Roma: Alisson, Kostas Manolas, Federico Fazio, Aleksandar Kolarov, Diego Perotti, Lorenzo Pellegrini, Radja Nainggolan, Alessandro Florenzi, Daniele De Rossi, Patrik Schick, Edin Dzeko

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