Avrupa'da kulüpler arasındaki en üst düzey olan Şampiyonlar Ligi'nde hasret sona erdi, son 16 turu heyecanı başladı! Günün iki maçından birinde Juventus, İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırlıyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... JUVENTUS - TOTTENHAM MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MAÇ SONUCU | JUVENTUS 2-2 TOTTENHAM (2' ve 8' (P) Higuain | 34' Kane, 72' Eriksen)



SAAT: 22:45

YAYIN: Tivibu Spor 2, TRT 1

HAKEM: Felix Brych

STAT: Allianz Arena

JUVENTUS: Buffon, Sciglio, Chiellini, Sandro, Benatia, Bernardeschi, Pjanic, Khedira, Costa, Mandzukic, Higuain

YEDEKLER: Szczesny, Rugani, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Muratore

TD: Massimiliano Allegri

TOTTENHAM: Lloris, Vertonghen, Davinson, Dier, Aurier, Davies, Dembele, Dele Alli, Eriksen, Lamela, Kane

YEDEKLER: Gazzaniga, Trippier, Rose, Wanyama, Sissoko, Moura, Son

TD: Mauricio Pochettino



JUVENTUS GRUP AŞAMASINDA NE YAPTI?

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Barcelona, Sporting Lizbon ve Olympiakos'la eşleşen Juventus, ikinci sırayı alarak bir üst tura yükseldi. İlk maçında Barcelona'ya deplasmanda 3-0 mağlup olan Juventus, sonrasında oynadığı 5 karşılaşmada da mağlup olmadı!

Siyah-beyazlılar, Olympiakos'u 2-0, Sporting Lizbon'u 2-1, ve yine Olympiakos'u 2-0 mağlup ederken Sporting Lizbon'la 1-1, Barcelona'yla 0-0 berabere kaldı. Massimiliano Allegri'nin öğrencileri 6 maçta topladığı 11 puanla ikinci sırada yer aldı ve üst tura yükselen taraf oldu.

ÖLÜM GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI!

Şampiyonlar Ligi'nde 'Ölüm grubu' olarak adlandırılan H Grubu'nda Real Madrid, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile yer alan Tottenham, büyük bir başarıya imza atarak grubu lider tamamladı.

İlk maçında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup eden Tottenham, ikinci mücadelesinde APOEL Nicosia'yı 3-0 yendi. 3. maçta Real Madrid'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve evinde İspanyol temsilcisini 3-1'le geçerek büyük bir avantaj elde etti. Tottenham, Dortmund'u deplasmanda da 2-1 mağlup ederek son maça rahat girdi. APOEL Nicosia'yı yine 3-0'la deviren Tottenham bir üst tura lider olarak yükseldi.