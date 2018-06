Futbola 2000 yılında SV Blau-Gelb Frankfurt. 2006 yılında Eintracht Frankfurt genç takımına transfer olan Emre Can 3 yıl sonra Matthias-Pape Kupasına katıldı. Turnuvada gösterdiği başarı performansla, turnuvanın en iyi futbolcusu seçildi. Böylelikle gözler iyice Emre Can’a çevrildi. Artık büyük kulüplerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Daha önce bu turnuvadan çok büyük futbolcular çıkmıştı. Toni Kroos, Jerome Boateng gibi turnuvanın en iyisi seçilen futbolcular, Avrupa’nın en iyileri arasına girdiler. Peki , Emre Can kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Emre Can'ın biyografisi....



EMRE CAN KİMDİR?



Emre Can 12 Ocak 1994 yılında Frankfurt’ta dünyaya geldi. Türk asıllı Aman vatandaşı olan Emre Can Almanya’da yaşadı. Aslen memleketi Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Yeşilhisar beldesi olan Emre Can Alman'ya da doğup büyü.



ALT YAPI





Emre Can, futbola doğduğu kentin takımlarından SV Blau-Gelb Frankfurt'ta başlayıp daha sonra şehrin en büyük takımı olan Eintracht Frankfurt'un altyapısına geçti. 2009 yılında ise Almanya'nın en büyük kulüplerinden FC Bayern München'e transfer oldu. 2009-2010 arasında değişmeli olarak Bayern Münih'in U-17 ve U-19 takımlarında forma giydi. U-17 takımında iki sezonda 25 maçta 2 gol, daha 16 yaşındayken oynamaya başladığı U-19 takımında ise 18 maçta 2 gol kaydetti.

2011'de 17 yaşındayken Bayern Münih II takımına yükseldi. Burada profesyonel futbolla tanışmış oldu. İlk sezonunda takımın en genç ikinci futbolcusuydu. Almanya dördüncü ligi olan Regionalliga'da ilk maçına 27 Ağustos 2011'de SV Waldhof Mannheim karşısında çıktı.

BAYERN MÜNCHEN



Futbolcu ilk kez 2011-12 sezonu devre arası A takım ile antrenmanlara çıktı. Bayern Münih'in UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda da yer aldı ancak sadece FC Basel maçında kadroya girdi. Bu maçtan 4 gün sonra ise ilk kez lig maçında ilk 18'e girse de forma şansı bulamadı.

12 Ağustos 2012'de DFL-Supercup maçında Borussia Dortmund karşısında ilk 11'de sahaya sürülerek, ilk kez Bayern forması giydi. 70 dakika sahada kalan futbolcu, ilk kupasını bu maç sonunda kazandı. O sezon kazanılan bir başka kupa olan DFB-Pokal'ın ilk iki turunda 90 dakikada sahada kaldı. Bundesliga'da zaman zaman ilk 18'e girse de, lig şampiyonluğunu ilan ettikten bir hafta sonra 13 Nisan 2013'te 1. FC Nürnberg ile oynanan maçta ilk kez bir lig maçında Münih forması giymiş oldu. 27 Nisan 2013'te SC Freiburg'u 1-0 yendikleri maçta, takımının galibiyet golünü kaydetti. Bu gol, Münih kariyerinin de ilk golü oldu. Sezon sonunda lig ve kupa şampiyonluklarının yanında UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da müzeye götürdüler. Can, turnuva boyunca forma giymedi ve sadece bir kez ilk 18'e alındı.

BAYER LEVERKUSEN



2013 yazı transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Can, 2 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih'den Bayer 04 Leverkusen'e 5.000.000 € karşılığında transfer oldu. Bayern Münih'in, 2015'e kadar oyuncuyu tekrar satın alma hakkı bulunuyordu. Sakatlığı nedeniyle Ağustos sonuna kadar forma şansı bulamadı. Ancak daha sonra teknik direktör Sami Hyypiä tarafından özellikle defansın solunda oynatıldı. Kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden futbolcu, altı grup maçında da forma şansı buldu. Gruptan çıkmayı başaran takım, bir sonraki tur Paris SG'ye elendi. Can, rövanş maçında ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.







LIVERPOOL FC



Emre Can, 2014 yazı transfer döneminde Liverpool'a transfer oldu. Liverpool, Can'ın sözleşmesinde yer alan 12 milyon €'luk serbest kalma maddesini kullanmıştı. 25 Ağustos 2014'te Manchester City ile oynanan ikinci hafta maçının son 15 dakikasında oyuna alınarak ilk kez Liverpool forması giydi. Almanya U-21 takımında bir sakatlık geçiren futbolcu, Liverpool'daki ilk haftalarında bir süre sahalardan uzak kaldı. 8 Kasım 2014'te Chelsea FC ile oynanan lig maçında Liverpool için ilk golünü attı. Can, özellikle sezonun ikinci yarısında takımın değişmezlerinden oldu.

2015-16 sezonunda Liverpool'un başına Jürgen Klopp'un gelmesiyle Can, stoperden defansif ortaya sahaya çekildi ve ligde 30 maç şans bularak, Klopp'un en önem verdiği oyunculardan biri olduğunu gösterdi. Hem Lig Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi finallerine çıktılar ancak ikisini de kaybettiler. Can, Avrupa Ligi finalinde 90, EFL Cup finalinde ise 120 dakika sahada kaldı. Ayrıca bu sezon Can ilk Avrupa golünü Rubin'a 22 Ekim 2015'te grup aşamasında kaydetti. Can, sezon sonunda Liverpool FC'nin en iyi genç oyuncusu seçilirken, UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi 18'ine dahil edildi.

2016-17 sezonunda 32 maçta beş gol kaydederek en golcü sezonunu geçirdi. 1 Mayıs 2017'de FC Watford'ı 1-0 yendikleri maçta attığı gol, önce ayın golü, daha sonra da BBC tarafından sezonun golü seçildi.



MİLLİ TAKIM



28 Ağustos 2015'te ilk kez millî takıma çağrılan futbolcu, 4 Eylül'de Polonya ile oynanan Euro 2016 elemelerinde 90 dakika forma şansı bularak ilk kez Almanya forması giydi. 3 gün sonra İskoçya ile oynanan maçta da forma giyen futbolcu bir de asist yaptı. Almanya, Euro 2016'ya hakkı kazandı ve Can da 23 kişilik kadroya dahil edildi. Son maça kadar yedek oturan Can, yarı finalde Fransa ile oynanan maçta Löw tarafından orta saha olarak sahaya sürüldü. Fransa'ya 2-0 yenilip elendiler.

17 Mayıs 2017'de Löw tarafından 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrosuna dahil edilen Can, ikinci uluslararası turnuvasına katıldı ve bütün maçlarda forma şansı buldu. Şili ile oynanan final maçında 79. dakikada oyuna alındı. Almanya tarihinde ilk kez bu kupayı kazanırken, Can da A millî takım ile ilk kupasını kaldırdı.







JUVENTUS





Beş yıldır formasını giydiği Liverpool'la yollarını geçtiğimiz haftalarda ayıran Türk asıllı Alman futbolcu, bugün Torino'ya geldi.

Emre'nin havalimanından ilk görüntüsünü resmi Twitter hesabından paylaşan Juve, sağlık kontrolü sonrası oyuncuya resmi imzayı attırdı.

Bonservisi elinde olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisini 4 yıllığına İtalyan devine bağlayan sözleşmeye imza attı.