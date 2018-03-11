Juventus zirveyi kaptırmadı

İtalya Serie A 27. hafta maçında Juventus evinde Udinese'yi konuk etti.

Hafta içi Tottenham'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan Juve, 20. dakikada Paulo Dybala ile öne geçti.

38'de Gonzalo Higuain penaltıdan yararlanamazken, Paulo Dybala 49. dakikada bir kez daha sahneye çıktı: 2-0. Arjantinli yıldız böylece 22 lig maçında 17 gole ulaştı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve üst üste 11. galibiyetini alan Juventus zirveyi Napoli'ye bırakmadı.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU