Jyvaskyla JK - EIF Ekenas sahaya çıkıyor

Finlandiya Ykkönen maçında Jyvaskyla JK ile EIF Ekenas, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Jyvaskyla JK 1 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken EIF Ekenas 4 puanda ve 2. sırada. Jyvaskyla JK, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. EIF Ekenas, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 491 kodlu maçı oynayanlar; Jyvaskyla JK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, EIF Ekenas galibiyet oranı 0.00.

Jyvaskyla JK son hafta oynanan Oulu maçında 2-1 kazandı.

EIF Ekenas ise TPS Turku karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Jyvaskyla JK, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.