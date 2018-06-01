Jyvaskyla JK - HIFK Helsinki maç önü

Jyvaskyla JK ve HIFK Helsinki, 01 Haziran 2018 Cuma günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Jyvaskyla JK 2 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken HIFK Helsinki 10 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Jyvaskyla JK, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. HIFK Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 156 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jyvaskyla JK kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, HIFK Helsinki sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler.

Jyvaskyla JK önceki hafta VPS mücadelesinde 2-0 kazandı.

HIFK Helsinki ise Lahti karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Jyvaskyla JK, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 7 gol yedi.

HIFK Helsinki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. HIFK Helsinki, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.