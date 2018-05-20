Jyvaskyla JK - Jaro rakamlar

Jyvaskyla JK ve Jaro, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 2 puanlı Jyvaskyla JK 10. sırada bulunuyor, Jaro 3 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Jyvaskyla JK, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jaro, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 468 kodlu maçı oynayanlar; Jyvaskyla JK galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jaro galibiyet oranı 0.00.

Jyvaskyla JK son haftadaki Oulu müsabasında 2-1 kazandı.

Jaro ise GrIFK karşılaşmasında 2-4 yenildi.

Jyvaskyla JK, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Jaro, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jaro 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.