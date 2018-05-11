KA Akureyri - İB Vestmannaeyjar sahaya çıkıyor

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. KA Akureyri, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İB Vestmannaeyjar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. KA Akureyri 1 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken İB Vestmannaeyjar 1 puanda ve 12. sırada. KA Akureyri, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. İB Vestmannaeyjar, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 302 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KA Akureyri kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, İB Vestmannaeyjar sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

KA Akureyri son hafta oynanan İB Vestmannaeyjar maçında 3-0 yenildi.

İB Vestmannaeyjar ise KA Akureyri karşılaşmasında 3-0 kazandı.

İB Vestmannaeyjar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. İB Vestmannaeyjar, 1 gol atarken 4 gol yedi.