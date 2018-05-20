KA Akureyri - Keflavik rakamlar

KA Akureyri ve Keflavik, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. KA Akureyri 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Keflavik 1 puanda ve 11. sırada. KA Akureyri son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Keflavik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 476 kodlu maçı oynayanlar; KA Akureyri galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Keflavik galibiyet oranı 0.00.

KA Akureyri son hafta oynanan Keflavik maçında 3-0 kazandı.

Keflavik ise KA Akureyri maçında 3-0 yenildi.

KA Akureyri, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KA Akureyri, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Keflavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Keflavik, 2 gol atarken 3 gol yedi.