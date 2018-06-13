KA Akureyri - Stjarnan sahaya çıkıyor

KA Akureyri ve Stjarnan, 14 Haziran 2018 Perşembe günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 8 puanlı KA Akureyri 10. sırada bulunuyor, Stjarnan 13 puana sahip ve 4. sırada. KA Akureyri son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stjarnan, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; KA Akureyri galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.20, Stjarnan galibiyet oranı 1.80.

KA Akureyri son hafta oynanan İB Vestmannaeyjar maçında 3-0 yenildi.

Stjarnan, KR Reykjavik karşılaşmaında 0-1 kazandı.

KA Akureyri, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 1 gol yedi.

Stjarnan, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stjarnan 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.