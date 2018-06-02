KA Akureyri - Vikingur Reykjavik düellosu

İzlanda Urvalsdeild maçında KA Akureyri ile Vikingur Reykjavik, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. KA Akureyri 5 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Vikingur Reykjavik 6 puanda ve 9. sırada. KA Akureyri son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vikingur Reykjavik son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 366 kodlu maçı oynayanlar; KA Akureyri galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.00, Vikingur Reykjavik galibiyet oranı 2.90.

KA Akureyri son haftadaki İB Vestmannaeyjar müsabasında 3-0 yenildi.

Vikingur Reykjavik ise Valur karşılaşmasında 4-3 yenildi.

KA Akureyri, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KA Akureyri, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Vikingur Reykjavik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vikingur Reykjavik, 3 gol atarken 3 gol yedi.