KAA Gent - Anderlecht maç önü

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu heyecanı devam ediyor. KAA Gent, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Anderlecht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi KAA Gent 33 puanla 4. sırada, Anderlecht 40 puanla 3. sırada bulunuyor. KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Anderlecht son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 498. İddaa'da KAA Gent kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Anderlecht kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KAA Gent son hafta oynanan Genk maçında 1-2 kazandı.

Anderlecht ise Antwerp maçında 2-1 kazandı.

KAA Gent, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Anderlecht ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anderlecht, 6 gol atarken 6 gol yedi.