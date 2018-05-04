KAA Gent - Sporting Charleroi düellosu

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında KAA Gent ile Sporting Charleroi, 04 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:30. KAA Gent 32 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sporting Charleroi 30 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sporting Charleroi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 202 kodlu maçta; İddaa oynayanlar KAA Gent kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Sporting Charleroi sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

KAA Gent son hafta oynanan Genk maçında 1-2 kazandı.

Sporting Charleroi, Kortrijk karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan KAA Gent, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Sporting Charleroi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Charleroi, 1 gol atarken 10 gol yedi.